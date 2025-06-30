«Здоровье» – традиционная номинация конкурса «Сибирь.ПРО» о качественной медицинской помощи, доступной каждому

«Укрепление и развитие здравоохранения, безусловно, занимает в них ключевое место и охватывает практически все его сферы: от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья. Эти нацпроекты отличает комплексный, широкий подход к задействованию всех факторов и ресурсов, влияющих на народосбережение, а это у нас задача номер один», – сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин и подчеркнул: все национальные проекты сконцентрированы на человеке, на создании условий для повышения благополучия граждан нашей страны.

Полномочный представитель главы государства неоднократно отмечал, что здравоохранение непосредственно влияет на качество и продолжительность жизни людей. Поэтому первостепенное значение имеет своевременное обновление инфраструктуры медицинских организаций.

«Развитие материально-технической базы лечебных учреждений, строительство и реконструкция больниц, поликлиник, диагностических центров, оснащение их современным оборудованием и технологиями, несмотря на все сложности, остаётся приоритетной государственной задачей. Важно обеспечить достойные условия работы для всех без исключения медицинских работников и создать такую систему, которая будет гарантировать доступность качественной медицинской помощи для каждого гражданина страны, вне зависимости от его места жительства и социального положения», – считает Анатолий Серышев.

В номинации Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – «Здоровье» – победа присуждается за материалы о повышении доступности и качества медицинских услуг, в том числе экстренной и высокотехнологичной медпомощи, о сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни. Звание лучшей может получить работа о комплексном развитии системы здравоохранения, разработке прорывных методов лечения, использовании цифровых технологий в медицине. С большим внимание жюри проекта отнесётся к сюжетам о реабилитации российских военнослужащих и работников правоохранительных органов, участвовавших в боевых действиях и выполнявших специальные задачи, о труде врачей и медработников, которые самоотверженно борются за спасение жизней участников спецоперации.

В юбилейном двадцатом сезоне «Сибирь.ПРО» принимают участие авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибцем», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54.

Специальные партнёры проекта – Томский государственный университет, Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России, АНО «Диалог Регионы».

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

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