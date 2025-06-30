На рынке новостроек в Новосибирске более 76 тысяч непроданных квартир

На рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. На начало июня у застройщиков зависли 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Из них 22,8% квартир находятся в уже сданных домах, на конец 2024 года — 15.8%.

Как отметил эксперт, сейчас в регионе строится 79 тысяч квартир и апартаментов. 59,1 тысяч из них не проданы.

— В сданных домах не продано 17,5 тысяч квартир. У инвесторов оценочно находится около 20 тысяч. 500 квартир. Для сравнения, в месяц с учетом ДКП сейчас продается 1700 квартир. Для продажи всех квартир застройщикам необходимо 45 месяцев, без учета вывода на рынок инвестиционных лотов, — подчеркнул Николаев.

При этом он на помнил, что на депозитах в банках у новосибирцев сейчас лежит 128 тысяч условных двухкомнатных квартир или 118 тысяч квартир в новостройках.

— В моменте реальных инвестиционных альтернатив депозитам на рынке недвижимости немного — они будут появляться по мере снижения ключевой ставки. Такая ситуация обязательно приведет к переделу рынка новостроек, как это случалось всегда, через рост числа долгостроев, банкротство и поглощение слабых игроков, — прогнозирует Сергей Николаев.

По данным сервиса «Объектив.РФ», средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска с начала года выросла на 2,5% и достигла 164,7 тысяч рублей. Средний бюджет квартиры-студии в Новосибирске на сегодняшний день составляет 5,74 млн. рублей. Однокомнатная квартира обойдется новосибирцам в 7,45 млн. рублей, двухкомнатная в 10,9 млн. рублей, а крупнометражное жилье — от 13,9 млн рублей.

Общий строительный задел в регионе сократился на 4,7 % (с 3,7 млн кв. метров в мае 2024 года до 3,55 млн кв. метров в мае 2025-го), а количество активных строек уменьшилось на 20–25 %.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирске выросла почти на 80%. В дефолт начали уходит заемщики, получившие дорогие кредиты на покупку жилья.