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С июля в Новосибирске подорожает вывоз мусора

  • 30/06/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
С июля в Новосибирске подорожает вывоз мусора
Тем не менее для новосибирцев эта услуга обходится дешевле, чем в среднем по стране

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области начнёт действовать новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов: 91,52 рубля с человека (+5 рублей). Платежки с новой ценой новосибирцы получат в августе. Об этом сообщила пресс-служба регоператора АО «Спецавтохозяйство».

В компании отметили, что тарифы в Новосибирской области одни из самых низких в стране. В Омской области с 1 июля плата за вывоз мусора вырастет до 148 рублей в месяц, в Челябинской области — до 124 рублей.

В других субъектах РФ стоимость вывоза ТКО зависит от места жительства человека. В Алтайском крае проживающие в многоквартирных домах платят 68 рублей, а жители частного сектора — 71 рубль в месяц, в Екатеринбурге — 146 и 179 рублей соответственно.

Напомним, еще в марте на заседании комитета по ЖКХ регионального парламенте депутаты отмечали, что тарифы регионального оператора по вывозу коммунальных отходов АО «Спецавтохозяйство» с 1 июля 2025 года вырастут «всего на 5,7%».  Для сравнения, рост на другие коммунальные услуги составит 11-13%.

— Не потому ли уже второй наш региональный оператор сдувается? Снова идет рост задолженности перед перевозчиками? — интересовался зампредседателя комитета Дмитрий Козловский.

Начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров пояснял, что при установлении тарифа анализируются документы, которые предоставляются в департамент организацией. В случае с «САХ» в составе тарифа учитываются расходы оператора по захоронению, но у компании произошло снижение необходимой валовой выручки, поэтому в составе расходов регионального оператора эта сумма была уменьшена. Кроме того, на момент подачи документов регоператор не отторговал все контракты на вывоз ТКО с перевозчиками и ориентировался на вывоз отходов собственными силами. В-третьих, при установлении тарифа был применен индекс потребительских цен.

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков ранее рассказывал Infopro54, что при одном регоператоре в Новосибирской области тариф составляет 86,61 рубля в месяц с человека при нормативе 2,38 кубометра в год. При этом 82% расходов приходятся на транспортировку отходов. Только в десяти районах Новосибирска, в городах Бердск и Искитим, в наукограде Кольцово теоретические сборы за обращение с ТКО превышают расходы регионального оператора.

— Суммарная прибыль РО от этих территорий составляет 657 млн рублей в год. Все остальные территории приносят расход для РО в 1 188,2 млн рублей в год. Средняя стоимость обращения с ТКО в районах, где работает объект размещения отходов (ОРО), составляет 707 рублей за кубометр. Средняя стоимость обращения с ТКО в районах, где нет ОРО — 1 611 рублей за кубометр, — пояснял Волков.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на коммуналку в июле в Новосибирской области поднимутся на 11-13%.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : тарифы вывоз мусора


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