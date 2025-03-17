Здвинский район возглавил 35-летний Эдуард Щербаков

Новым главой Здвинского района стал 35-летний Эдуард Щербаков. Такое решение было принято на 50 сессии Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области 12 марта 2025 года.

— В работе сессии приняли участие все 20 депутатов Совета депутатов района и большинством голосов главой Здвинского района избран Щербаков Эдуард Владимирович. С сегодняшнего дня (17 марта —Ред) он вступает в должность главы района, — сказал на оперативном совещании 17 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, бывший глава Здвинского района Новосибирской области Михаил Колотов 31 января 2025 года принял решение о досрочном прекращении полномочий. Он возглавлял район более 20 лет. Срок его полномочий истекал в декабре 2025 года.

Эдуард Щербаков родился в 1989 году. Окончил НГПУ. Начинал свою карьеру учителем истории в здвинском ПУ-95. С 2015 года возглавил Петраковский сельсовет Здвинского района, с 2020 по 2025 годы был главой Здвинского сельсовета.

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