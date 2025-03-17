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Константин Един: Малый бизнес скоро исчезнет из-за роста налоговой нагрузки

Автор: Юлия Данилова
  • 17/03/2025, 10:30
Константин Един, член президентского совета НП ИПБ России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний»
Предпринимателям снова приходится дробиться, чтобы выживать

Член президентского совета НП ИПБ России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний» Константин Един рассказал Infopro54 о болях предпринимателей, а также о том, к каким последствиям ведет очередное повышение налоговой нагрузки на бизнес.

Единый налоговый счет

— Константин Викторович, по вашим наблюдениям, какие вопросы налогообложения для бизнеса наиболее актуальны в 2025 году?

— Первый вопрос, не теряющий свою актуальность с 2023 года, — переход на единый налоговый счет (ЕНС). Это достаточно сложная система, в которой до сих пор непросто разобраться даже специалистам. Особенно это актуально для ИП, которым непонятно, как на едином налоговом счете у них формируется задолженность перед бюджетом.

Например, у индивидуального предпринимателя личный кабинет налогоплательщика общий, где отражаются налоговые обязательства по предпринимательской деятельности и личные обязательства: имущественные налоги и НДФЛ. Возникает большая путаница.

Еще большую сумятицу вносит тот факт, что большинство ИП находятся на специальных налоговых режимах и ведут учет кассовым методом. Ранее предприниматель уплачивал налоги, и они учитывались на дату уплаты. Теперь налоги на ЕНС учитываются на ту дату, которая предусмотрена НК РФ. Например, предприниматель оплатил налоги в конце 2024 года, видит, что на конец года у него сформировалась переплата, и рассчитывает на эти деньги, думая, что все его обязательства тоже отражены на счете, а обязательства появляются только в январе 2025 года. Этот временной разрыв в уплате и начислении налогов непонятен многим предпринимателям.

Получается, что тема ЕНС, которая удобна для налоговых органов, абсолютно неудобна для налогоплательщиков.

— В судах есть иски к бизнесу за неуплаченные налоги и взносы, хотя по факту эти платежи были сделаны, но не прошли в системе. Таких обращений много?

— При внедрении любой новой системы возможны какие-то ошибки. В данном случае налоговые органы достаточно лояльны, готовы к диалогу с налогоплательщиком и принимают объяснения с его стороны по уточнению данных и их корректировке. На моей практике неправомерных доначислений по таким ситуациям не было, по крайней мере массового характера это не имело.

— В соцсетях также много обсуждений по поводу резкого роста кадастровой стоимости недвижимости и, соответственно, налогов…

— К размеру кадастровой стоимости недвижимости налоговые органы не имеют никакого отношения. Эти параметры устанавливают местные органы власти. Задача налоговиков — проконтролировать своевременность уплаты данных налогов.

С другой стороны, к кадастровой стоимости и принципам ее установления действительно много вопросов. Еще когда только вводилась кадастровая стоимость, одним из основных моментов для ее определение было то, что она должна быть аналогична рыночной или близка к ней. В отдельных случаях это совершенно не так. У меня были клиенты, у которых в одном бизнес-центре были помещения на третьем и шестом этажах, и их кадастровая стоимость отличалась почти в полтора раза! Никто не мог дать логического объяснения, в чем была причина такого решения.

Последние возмущения собственников связаны с тем, что с 2025 года кадастровая стоимость объектов в Новосибирской области выросла кратно. Однако не стоит забывать о том, что если собственник не согласен с объявленной стоимостью, то может ее обжаловать в суде. Эта процедура небыстрая, как и любое судебное разбирательство, но тем не менее такая возможность есть.

Давление НДС

— Наблюдаете ли вы в 2025 году появление новых трендов, связанных с изменением налогового законодательства?

— С конца 2024 года больше всего вопросов у бизнеса вызывает появление у субъектов малого предпринимательства, работающих на упрощенной системе налогообложения, обязательств по уплате НДС.

Мы обсуждали с коллегами эту ситуацию и пришли к выводу, что подобные изменения, вероятнее всего, приведут к тому, что у нас не будет малого бизнеса как такового. Чтобы выжить в подобных условиях, компании либо будут вынуждены объединяться, укрупняться и таким образом выживать за счет оборотов, либо, наоборот, дробиться до бесконечности, уходя в микроорганизации, которые не попадают под требования уплаты НДС. Эти две крайности не очень хороши для нашей страны, особенно в нынешней экономической ситуации.

Думаю, что этот тренд будет крайне актуален в 2025 году.

— С чем это связано?

— Сейчас бизнес не понимает, каким образом правильно выстраивать отношения с контрагентами — субъектами МСП на упрощенке — при заключении долгосрочного договора, так как невозможно спрогнозировать и прописать в договоре ставку НДС, а значит, определить конечную стоимость услуги или продукта. К примеру, один и тот же продукт, реализованный, допустим, в начале года, будет условно стоить 100 рублей за единицу. В середине это будут 105 рублей, так как появится первое пороговое значение по НДС в 5%. В июле-августе этот же товар уже будет стоить 107 рублей за единицу, а в конце года — 120 рублей, если данный налогоплательщик либо утратит право применения упрощенки, либо будет применять НДС 20%.

Подобная ситуация приводит к тому, что заключение долгосрочных контрактов перестает быть логичным с точки зрения бизнеса и экономики. Ранее реальностью любого бизнеса было правило: чем позже отгрузка, тем ниже стоимость. Сейчас может быть все с точностью до наоборот, потому что в начале года кому-то будет отгружен товар без НДС, а в конце года кому-то с НДС в 20%. Да, покупатели будут получать входной НДС, но мы же говорим об итоговой стоимости услуги или продукта. Эта ситуация не способствует развитию бизнеса, а только его ухудшает.

Были странные разъяснения, которые исходили из центрального аппарата ФНС, когда бизнес пытались убедить, что «НДС для «упрощенки» — это здорово, так как вы получаете таким образом конкурентные преимущества». Какие? Основным конкурентным преимуществом у «упрощенца» была возможность продажи собственной продукции по сниженной цене — только из-за того, что ему не нужно было платить НДС. Да, для кого-то из покупателей это было неинтересно: если покупатель на общей системе, нужен был входной НДС, поэтому такой поставщик им был не очень интересен. С другой стороны, для остальных категорий (для физических лиц, для тех же индивидуальных предпринимателей, у которых небольшие обороты и не нужен входной НДС) снижение итоговой стоимости продукта или услуги на 15-20% было крайне существенно. Сейчас это преимущество малый бизнес просто потерял.

Еще одна составляющая, которая широко обсуждалась в налоговой реформе, — введение прогрессивной шкалы НДФЛ. В реальности это коснулась очень небольшого количества людей, так как процентные ставки изменились по доходам свыше 200 тысяч рублей в месяц. Для большей части населения это неактуально.

— Как оцениваете переход налоговых органов на отраслевой подход к оценке налогоплательщиков? Судя по данным УФНС, компании начали получать достаточно большие доначисления, требования по повышению зарплаты сотрудникам и т.д.

— Отраслевой подход налоговые органы начали использовать в 2020-2021 годах. Постепенно они нарабатывают опыт, который транслируют на все большее количество отраслей. В прошлые годы налоговые органы очень большое внимание проявляли к транспортным, строительным, клининговым компаниям. Сейчас этот список расширяется. Такой подход удобен: если есть возможность на нескольких крупных налогоплательщиках протестировать контрольные мероприятия и потом их просто ретранслировать на всех остальных, то это хорошо работает.

— Ожидаете появления еще каких-то новых трендов?

— Не дай бог! Лично мне не очень бы хотелось ожидать чего-то нового. Нужно разобраться с тем, что есть. По моим ощущениям, мы возвращаемся во времена 10-15-летней давности. Хотя именно в то время бизнес в России начал понемногу выходить «из тени». Это было выгодно с учетом подходов, обозначенных контролирующими и государственными органами. На сегодняшний день в связи с увеличением налоговой нагрузки можно говорить о том, что бизнес снова либо уходит «в тень», либо начинает дробится.

Налоговые органы, правительство говорят, что создают условия для того, чтобы бизнес не использовал агрессивное налоговое планирование, в 2025 году объявлена амнистия по дроблению бизнеса. На словах все это очень хорошо, но реально получится по-другому. Когда предприниматель увидит растущую налоговую нагрузку и поймет, что единственная альтернатива — это уменьшение оборотов, чтобы оставаться в устраивающих его пределах, то он опять начинает дробить бизнес. В принципе, это неудобно и для самого предпринимателя, но у него нет выхода, так как приходится как-то выживать.

Константин Един, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России. С 1996 года ведет преподавательскую деятельность, разрабатывает авторские курсы по налоговой тематике.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики вывели «из тени» в Новосибирской области 1,2 трлн рублей. Такую выручку показал ритейл, применяющий контрольно-кассовую технику. 

Фото пресс-службы НГТУ, предоставлено Константином Единым.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : НДС налоговая оптимизация ЕНС дробление бизнеса


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