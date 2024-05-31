Для «Экономического лицея» на Крылова мэрия Новосибирска ищет подрядчика

Мэрия Новосибирска объявила торги по выбору подрядчика для разработки документации и выполнения работ по реконструкции школы, расположенной в Центральном районе города на улице Крылова,44. Речь идет об «Экономическом лицее».

Как отмечается в документах лота, в ходе реконструкции учреждение образования планируется увеличить. В пристройке также разместится бассейн и мастерские.

Стартовая цена контракта — 565, 5 млн рублей. Срок выполнения работ по контракту: до конца 2025 года.

Напомним, в середине июля 2023 года стало известно, что 52 первоклассникам отказали в приеме в «Экономический лицей», хотя они проходили в него по прописке. В пресс-службе мэрии поясняли, что здание «Экономического лицея» рассчитано на 825 мест, а 2022-2023 в учреждении обучались 1744 школьника. На 2023-2024 год набрано уже 6 первых классов. В августе родители первоклассников сообщили, что детей взяли в лицей и будут учиться в третью смену.

Анатолий Локоть, который на тот момент был мэром Новосибирска, сообщал, что готовится проектно-сметная документация для строительства нового здания «Экономического лицея». По его словам, она находилась на рассмотрении госэкспертизы. Муниципалитет рассчитывал получить поддержку из федерального бюджета на строительство корпуса.

В 2024 году в школы Новосибирска пойдут 24,5 тысячи первоклассников.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирску усугубляется проблема с местами в школах. В том числе из-за срыва школьных концессий.