Дважды уклонившегося военного отправили в колонию на 6 лет в Новосибирске

Новосибирский военный Владимир Швидко осужден на шесть лет. Он уклонялся от службы.
Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд, он в 2022 году не прибыл на службу. Однако по указанию военной комендатуры в декабре прошлого года явился в комендатуру. Но уже в январе этого года не вернулся из увольнительной.
11 марта мужчина был обнаружен и задержан правоохранителями.
Суд приговорил Швидко к шести годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщала о том, что уклонист отправился на 5 лет в колонию в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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