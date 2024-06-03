Дважды уклонившегося военного отправили в колонию на 6 лет в Новосибирске

Новосибирский военный Владимир Швидко осужден на шесть лет. Он уклонялся от службы.

Как сообщает 2-й Восточный окружной военный суд, он в 2022 году не прибыл на службу. Однако по указанию военной комендатуры в декабре прошлого года явился в комендатуру. Но уже в январе этого года не вернулся из увольнительной.

11 марта мужчина был обнаружен и задержан правоохранителями.

Суд приговорил Швидко к шести годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что уклонист отправился на 5 лет в колонию в Новосибирске.