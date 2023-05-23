Кондитерские фабрики Сибири в два раза увеличили импорт какао-продуктов

За 4 месяца 2023 года в регионе деятельности Сибирского таможенного управления почти в 2 раза увеличился ввоз какао-пасты и какао-порошка по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба СТУ. Какао-продукты ввозились в Новосибирскую область из 6 стран. В основном из страны Африки. По данным таможни, в этом году фиксируется рост ввоза какао из Европы.
При этом в экспорте из Сибири также наблюдается увеличение товаров, содержащих какао. За 4 месяца 2023 года сибирские производители отправили за рубеж около 240 тонн шоколадного печенья— на 40% (пор весу) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года из Сибири экспортировано более 9 тыс. тонн шоколада и изделий из него — это соответствует уровню прошлого года. Преимущественно сибирскими предпринимателями вывозились шоколадные батончики и конфеты в шоколадной глазури.
По данным таможни, сладкая продукция из Сибири поставляется в 14 стран мира.
Ранее редакция сообщала, что чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» в 2022 году выросла в 13 раз.
Фото Pixabay — NoName_13
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