Кондитерские фабрики Сибири в два раза увеличили импорт какао-продуктов

За 4 месяца 2023 года в регионе деятельности Сибирского таможенного управления почти в 2 раза увеличился ввоз какао-пасты и какао-порошка по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба СТУ. Какао-продукты ввозились в Новосибирскую область из 6 стран. В основном из страны Африки. По данным таможни, в этом году фиксируется рост ввоза какао из Европы.

При этом в экспорте из Сибири также наблюдается увеличение товаров, содержащих какао. За 4 месяца 2023 года сибирские производители отправили за рубеж около 240 тонн шоколадного печенья— на 40% (пор весу) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года из Сибири экспортировано более 9 тыс. тонн шоколада и изделий из него — это соответствует уровню прошлого года. Преимущественно сибирскими предпринимателями вывозились шоколадные батончики и конфеты в шоколадной глазури.

Напомним, директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак в конце прошлого года рассказывал, что самая популярная товарная категория в компании, состоящая из 5 позиций, — какао-порошки. На третий квартал 2022 года доля какао-порошков от общего объема выручки составляла 42,1%. По продажам этой категории внутренний годовой план «СЕЛЛ-Сервис» перевыполнил уже на этапе 9 месяцев. Изначально компания хотела реализовать за год 1880 тонн товара, а за три квартала вышла на 2220 тонн.

По данным таможни, сладкая продукция из Сибири поставляется в 14 стран мира.

Ранее редакция сообщала, что чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» в 2022 году выросла в 13 раз.