Зелёный Марафон: новосибирцы могут присоединиться к благотворительной акции

В рамках Зелёного Марафона, который состоится 31 мая в новосибирском парке «Арена», посетители смогут не только преодолеть выбранную дистанцию, но и внести свой вклад в доброе дело, присоединившись к благотворительной акции под названием «Коробка храбрости».

Эта инициатива, приуроченная ко Дню защиты детей, направлена на то, чтобы подарить немного радости юным пациентам, которые отмечают этот праздник в больничных стенах или проходят лечение. Любой желающий может пожертвовать новую игрушку или предмет и положить его в специальный контейнер, расположенный на территории марафона.

Что приветствуется?

Развивающие игры, наборы для творчества, модели автомобилей, куклы, конструкторы, цветные карандаши, книги и канцелярские товары. Важно помнить, что все предметы должны быть новыми и безопасными для использования в медицинских учреждениях.

Что не принимается: мягкие игрушки, изделия из стекла, острые и хрупкие предметы, косметика и вещи, бывшие в употреблении.

Как принять участие?

31 мая с 8:00 до 15:00 принесите подарок в парк «Арена» (ул. Немировича-Данченко, 162Б) и передайте его волонтерам, находящимся у стенда «Коробка храбрости». Вашей наградой станет осознание того, что вы сделали чей-то день немного светлее.

Дмитрий Солнцев, глава Сибирского банка Сбера, отметил:

— Зелёный Марафон – это не просто спортивное мероприятие. Это проявление энергии добрых поступков. В этот день мы объединяемся не только на беговой дорожке, но и в стремлении помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. В этом году мы решили провести акцию «Коробка храбрости» во всех девяти городах Сибирского банка, где проходят благотворительные забеги. Мы приглашаем всех принять участие в нашем празднике и оставить небольшой подарок, который станет огромной поддержкой для ребёнка.

Все собранные предметы и игрушки будут переданы в детские больницы в городах, где проводится Зелёный Марафон.

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