Гендиректор «Сибстекла» будет создавать стандарт обращения с отходами отрасли

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) Антон Мор возглавил Межотраслевой комитет производителей и потребителей стеклянной упаковки, который объединяет производителей и потребителей стеклянной тары, а также субъектов, вовлеченных в оборот стеклоотходов. Формирование комитета состоялось на базе Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Руководитель Ассоциации Валерия Гулимова отметила, что комитет создан для разработки единых стандартов и алгоритмов эффективного обращения со стекольными отходами, а также оптимизации производственных циклов. По ее словам, выстраивание межотраслевых цепочек будет способствовать созданию комплексной системы сбора и утилизации вторичного стекла, что позволит завершить переход к циркулярной экономике.

На установочном заседании Комитета Антон Мор обозначил необходимость межведомственного подхода к решению актуальных вопросов, в том числе, на федеральном уровне.

Ключевыми задачами взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти станут разработка моделей транспортировки стеклоотходов из отдаленных регионов к месту утилизации, предложений по импортозамещению оборудования, задействованного в утилизационных процессах, а также введение налоговых льгот для развития инфраструктуры обращения с отходами.

Напомним, в начале мая Росприроднадзор включил «Сибстекло» в новый реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров. Оно стало первым предприятием из Новосибирской области. Компания прошла проверку соответствия заявленных утилизационных мощностей фактическим, предоставила сертификаты и технические паспорта на оборудование. На 28 мая в реестре утилизаторов значится 128 компаний.

Ранее редакция сообщала, что перевозку вторсырья из других регионов на переработку предлагают субсидировать. Доставка стеклоотходов из отдаленных регионов к месту утилизации убыточна для переработчиков.