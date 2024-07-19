Земельный участок и машину новосибирского экс-депутата забрали в доход государства

Колыванский районный суд Новосибирской области обратил в доход государства земельный участок и автомобиль на сумму порядка 1,5 миллиона рублей, принадлежащие экс-депутату КПРФ Алексею Астафьеву и его супруге Юлии Астафьевой, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

— В собственности бывшего депутата Совета депутатов Колыванского района и его супруги имеется транспортное средство и земельный участок общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей, приобретенные на неподтвержденные доходы. В связи с чем прокурор обратился с иском в суд, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. В доход государства обращены земельный участок стоимостью 500 тысяч рублей и автомобиль Volkswagen Multivan стоимостью более миллиона рублей.

Однако Астафьев не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке.

— Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, — сообщили в надзорном ведомстве региона.

Напомним, что в августе 2022 года за сокрытие многомиллионных доходов Алексей Астафьев был лишен депутатского мандата. Сам народный избранник утверждал, что деньги, о которых идет речь — не доходы, а оборотные средства, полученные в результате операций с криптовалютой, но «застрявшие» за пределами России в связи с политическими и экономическими событиями. В феврале 2022 года владельцы биржи BTC Alfa заблокировали россиянам доступ к аккаунтам. Оказалось, что разработчики и офис находятся на Украине, и вывести свои сбережения Астафьев не смог.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал имущество новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова. Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.