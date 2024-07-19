Ритуальщики потеряли гроб в лесу под Новосибирском

Необычный инцидент произошел в районом поселке Краснозерское Новосибирской области. Местный житель пошел в лес за грибами и обнаружил деревянный гроб. О происходящем он рассказал своим знакомым, а уже через несколько дней весь поселок обсуждал шокирующую новость. Как водится в сельской местности, история быстро начала обрастать слухами и домыслами.

Ситуацию прояснили в местной газете «Краснозерская новь», которая обратилась за комментарием в полицию.

― Ничего криминального тут нет. Оказывается, что ритуальная служба везла в соседний район тело усопшего. В таких случаях гроб помещают в специальный транспортировочный ящик. По дороге сотрудники решили выкинуть этот ящик в лесополосе, не подумав об этичной составляющей своего поступка, ― прокомментировали журналистам в местном МВД.

Ритуальщиков пристыдили и попросили больше так не делать.

Ранее редакция рассказывала историю, как жителю Новосибирска не хотели выдавать тело его умершей матери из-за того, что он выглядел неплатежеспособным.