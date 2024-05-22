Компания экс-силовика «Чистая Планета» в прошлом году сократила выручку на 13%

Новосибирская компания ООО «Чистая Планета» подвела финансовые итоги 2023 года. Как сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал», выручка компании снизилась на 13% в связи с тем, что в прошлом году она начала платить НДС.

— Начиная с 2024 года, компания проводит мероприятия по пересмотру отгрузочных цен для того, чтобы переложить эффект НДС на франчайзи, — отметили в пресс-службе консультанта. — Чистая прибыль эмитента уменьшилась на 36% за счет роста амортизационных отчислений. EBITDA adj LTM по итогам года выросла на 19,7 млн руб. или на 68%.

— Порядка 65 млн руб. инвестиций были использованы для приобретения в собственность ранее арендуемых активов. Еще 5 млн руб. потрачены на налоговые выплаты при проведении сделок. Сейчас имущество как движимое, так и недвижимое поставлено на баланс ООО «Чистая Планета». Оставшиеся 30 млн руб. были вложены в оборотный капитал, — уточнил финансовый консультант.

Напомним, в октябре прошлого года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок.

По данным Seldon.Basis, директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей. По итогам 2023 года сеть ООО «Чистая Планета» составляет 211 точек. Среди них: 16 — собственные магазины эмитента, 194 — франшиза, 1 — точка, открытая в рамках коллаборации с «Ашан». За минувший год компания расширила сеть на 35 магазинов, наибольший прирост пришелся на Новосибирскую, Кемеровскую и Краснодарскую области. Кроме того, «Чистая планета» вышла в ЯМАО, Республику Саха и другие регионы.

Ранее редакция сообщала о том, что «Чистая Планета» выкупила оборудование для производства бытовой химии под Новосибирском.