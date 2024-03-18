Землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Новосибирском

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4 вечером 17 марта. Подземные толчки в 5,5 балла были зафиксированы специалистами Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН в 22 километрах к востоку от города Искитима.

— Сейсмособытие со слабой ощущаемостью. Разрушений и пострадавших нет. Сообщений от жителей в службу 112 или в МЧС не поступало, — отметили региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночь на 23 января в Новосибирской области произошло несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5,6 баллов. Эпицентром подземных толчков находился в Искитимском районе.