Землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Новосибирском

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4 вечером 17 марта. Подземные толчки в 5,5 балла были зафиксированы специалистами Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН в 22 километрах к востоку от города Искитима.
— Сейсмособытие со слабой ощущаемостью. Разрушений и пострадавших нет. Сообщений от жителей в службу 112 или в МЧС не поступало, — отметили региональном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в ночь на 23 января в Новосибирской области произошло несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5,6 баллов. Эпицентром подземных толчков находился в Искитимском районе.
Фото: freepik.com-wirestock
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