Землетрясение произошло в Новосибирской области

Ночью 23 января в Новосибирской области произошло несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5,6 баллов.
— Эпицентр подземных толчков находился в районе разреза «Колыванский» в Искитимском районе Новосибирской области, — говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Жители региона говорили о том, чувствовали толчки.
В паблике «АСТ-54» читатели сообщили, что видели, как качаются люстры. По словам жительницы, трясло, но не сильно.
— 2 балла это ещё цветочки. Вот когда 4 балла тряханёт, вот тогда будет весело, — отметил один из комментаторов.
Ранее редакция сообщала о том, что землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в Новосибирской области.
Фото pixabay — struppi0601
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