Хакерскую атаку на госсервисы Новосибирской области прокомментировал глава Минцифры

На оперативном совещании в правительстве региона глава Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался у министра цифрового развития Сергея Цукаря, последствиями хакерской атаки на область.

— В конце прошлой недели украинские ресурсы радостно заявляли, что совершили успешную хакерскую атаку на государственные системы ряда регионов, в том числе Новосибирской области. Они сообщали, что в понедельник обрушатся системы МФЦ, записи к врачу. Как у нас работают госсервисы? — спросил Травников.

Сергей Цукарь назвал эту информацию фейковой.

— На одну из новосибирских компаний, действительно, была хакерская атака со стороны украинцев. Однако, последствий для государственных информационных систем не допущено. Все системы функционировали в штатом режиме, — пояснил Цукарь. —Наш центр видеонаблюдения за выборами также находился под атаками, но все было отражено, сбоев не допущено, все работает в штатном режиме.

Чиновник также подтвердил, что в течение трех дней наблюдались массовые атаки на федеральную инфраструктуру и платформу дистанционного электронного голосования. Однако, все системы также функционируют в штатном режиме.

Ранее председатель облизбиркома Новосибирской области Ольга Благо сообщала, что серьезных нарушений на выборах президента в Новосибирской области не допущено.