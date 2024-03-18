Инвестиции в экономику Новосибирской области бьют рекорды

В 2023 году инвестиции в экономику Новосибирской области достигли рекордных объемов. За год они выросли на 40 млрд рублей (11%) и составили 381 млрд рублей. Это значительно превышает прогнозы, сообщили в региональном минэкономразвития. Больше всего средств инвесторы вложили в строительство зданий и сооружений.

— Новосибирская область достигает таких результатов в настоящей рыночной экономике без крупных сырьевых предприятий. В сопоставимых ценах рост объема инвестиций за период 2019-2023 годов составил 132%, – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Среди крупных инвестпроектов, которые открылись в регионе в 2023 году он отметил транспортно-логистический центр «Сибирский», 1 очередь аэровокзального комплекса «Толмачево», а также строительство административно-лабораторного комплекса «Академпарка» в п. Ложок.

В регионе идет реализация крупных инвестпроектов. Как минимум 10 из них будут завершены в 2024 году. Среди них: реконструкция элеваторного завода в Купино, завод по производству минеральной ваты «ДорХан», расширение производства компании «НеоПак» и развитие контейнерного терминала Клещиха.

Кроме того, в регионе продолжается развитие крупных парковых проектов. Одним из таких проектов является Промышленно-логистический парк. В 2024 году на его территории планируется открытие Центра обработки данных «Сибирь», Центра обработки данных «КейтПоинт», а также комплекса дорожного сервиса для грузовых автомобилей «Сириус». Также на территории ПЛП запланировано строительство общежития.

Ведется работа по созданию одного из восьми пилотных экопромышленных парков и инфраструктуры для других индустриальных парков.

Ранее редакция сообщала, что компания «Евросиб» обратилась на инвестиционный совет Новосибирской области с инвестиционным проектом: «Создание «Промышленно-логистического парка «Иня». Совокупные инвестиции в проект составят 4,6 млрд рублей.