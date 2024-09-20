Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью под Шерегешем

В Таштагольском районе Кемеровской области в ночь на 20 сентября отмечалась высокая сейсмоактивность.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в пятницу в 00:01 по местному времени, находился в 49 км севернее города Таштагол.
Интенсивность толчков в эпицентре зафиксированы в 5,8 балла по шкале MSK-64.
Местные жители поделились видео последствий после «тряски». На кадрах разбитые бутылки и другие продукты, свалившиеся на пол якобы из-за подземных толчков.
ГУ МЧС Кузбасса организовало три оперативные группы для обследования территорий в радиусе 50 км от эпицентра. Все социально значимые объекты проверены, разрушений нет, продолжается обследование жилого сектора. Движение по дорогам не нарушено, все системы функционируют в штатном режиме.
Ранее редакция сообщала о том, что в 28 километрах к востоку от города Искитим, на юге Новосибирской области, произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла. Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,2 балла по шкале MSK-64.
Источник фото: скриншот видео из Телеграм-канал «Южный Кузбасс»
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