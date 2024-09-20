Новосибирская «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, победив «Куньлунь»

Хоккейная команда «Сибирь» добилась победы в матче с китайским «Куньлунем». Игра состоялась в Новосибирске. В первом периоде Максим Сушко забросил единственную шайбу в ворота соперника. Во втором периоде Сергей Широков и Тревор Мерфи забили по голу с разницей в 25 секунд, обеспечив окончательный счет 3:1.

Как отмечается на сайте ХК «Сибирь», гости смогли забить лишь гол престижа в начале третьего периода, который забил Юрчо Томаш. Эта победа стала четвертой подряд для новосибирской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Стоит отметить, что 21, 24 и 26 сентября новосибирцы дома примут московский «Спартак», ХК «Сочи» и «Автомобилист».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» разгромил татарский «Нефтехимик» в домашнем матче.