Землетрясение магнитудой почти 3 балла произошло в Новосибирской области

В 28 километрах к востоку от города Искитим, на юге Новосибирской области, произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, во вторник в 02:23 по московскому времени был зафиксирован подземный толчок. Его эпицентр находился на северной окраине села Усть-Чем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла по шкале MSK-64.

Стоит отметить, что в этом районе уже происходили землетрясения, в том числе и с магнитудой более 4.

Ранее редакция сообщала, что землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в Новосибирской области. Оно было зафиксировано 22 мая в семи километрах от села Елбаши.