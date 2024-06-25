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Землетрясение магнитудой почти 3 балла произошло в Новосибирской области

  • 25/06/2024, 09:55
Автор: Артем Рязанов
Землетрясение магнитудой почти 3 балла произошло в Новосибирской области
Оно зафиксировано в 28 километрах к востоку от Искитима.

В 28 километрах к востоку от города Искитим, на юге Новосибирской области, произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, во вторник в 02:23 по московскому времени был зафиксирован подземный толчок. Его эпицентр находился на северной окраине села Усть-Чем.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла по шкале MSK-64.

Стоит отметить, что в этом районе уже происходили землетрясения, в том числе и с магнитудой более 4.

Ранее редакция сообщала, что землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в Новосибирской области. Оно было зафиксировано 22 мая в семи километрах от села Елбаши.

Источник фото: Freepik / Автор —  kues1

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская область

Теги : магнитуда Землетрясение


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