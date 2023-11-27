Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в Новосибирской области

Серия землетрясений зафиксирована 27 ноября на территории Искитимского района. Об этом сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН. Самое сильное из них зарегистрировано в 13:22 по местному времени. Магнитуда толчка составила 5,8 баллов (MSK-64).

Эксперты АСФ ФИЦ ЕГС РАН рассказали, что эпицентр располагался на глубине десять километров в 68 километрах к юго-востоку от Новосибирска, в районе села Усть-Чем. Интенсивность остальных подземных толчков составила от 4,3 до 4,6 баллов. По мнению ученых, на сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы.

Сейсмическая активность дошла даже до областного центра. По словам очевидцев, в некоторых искитимских офисах со стен упали зеркала, покатили кресла.

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