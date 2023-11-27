Владельцев дорогих модных магазинов назвали в Новосибирске

Магазин MaxMara

В магазине MaxMara, известном, как Fasion Gallery, цены начинаются от 9 тысяч рублей за купальники и заканчиваются на суммах в 100 тысяч рублей за пальто, сообщает Atas.info. Здесь представлены эксклюзивные итальянские бренды, в том числе «Max Mara», «Marina Rinaldi», «Emporio Armani» и «Etro».

По данным издания, юрлицо, через которое ведется деятельность компании — ООО «Эф Джи». Она принадлежит предпринимателю Александру Большакову. Согласно «Спарк-Интерфакс», совокупная выручка группы за 2022 год достигла 291 млн рублей, прибыль – 26 млн рублей.

Жена предпринимателя — Анна Большакова — в 2016 году выкупила за 57,6 млн рублей 629 кв. м. на четвертом этаже новосибирского ЦУМа.

В 2019 году владелец бутика был замешан в скандальной истории с притеснением театра Афанасьева.

Магазин Lukse

Ольге Гребенюк принадлежит бренд Lukse, Marmalato и еще ряд товарных знаков, связанных с одеждой и аксессуарами. В Новосибирске универмаг Lukse открылся в 2015 году. Он специализируется на продаже одежды luxury-брендов. У магазина есть отделы в торговых центрах, где представлены более доступные премиум брендами в концепции Store by Lukse. Средняя цена одной вещи в магазине — около 10 тысяч рублей.

Вместе с мужем Тимуром Саттаровым Ольга Гребенюк занимается девелопментом элитной недвижимости. Кроме того, супруги по франшизе развивают в Новосибирске фитнес-клуб WorldClass.

В 2021 году компания Тимура Саттарова выкупила недостроенный комплекс «Сибирской ярмарки» на Михайловской набережной, а до этого — ряд активов обанкротившихся автосалонов с целью развития своих направлений бизнеса в фэшн-индустрии или предоставлении услуг фитнес-клубов. В 2022 году компания предпринимателя снесла ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса, чтобы построить там гостиничный комплекс.

Магазины Emporio

Европейские бренды представлены в магазинах Emporio. На территории Новосибирска действуют два магазина, их деятельность ведется через ИП Галия Римовна Колесникова. Средняя цена на джинсы в магазине — 20-30 тысяч рублей, платья — 40-50 тысяч рублей. Кроссовок — 50 тысяч рублей.

Luisa Spagnoli

Владелица магазина Luisa Spagnoli — предприниматель Наталья Перевозчикова. Стоимость женского платья в магазине — 70-190 тысяч рублей, костюмов— более 80-100 тысяч рублей, кардиганов — 40-50 тысяч рублей.

Кроме того, предприниматель является бенефициаром и единственной владелицей ООО «Евростиль», а также еще ряда компаний, связанных с оптовой торговлей, производством изделий из пластмасс, ремонтом машин и оборудования.

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