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Доступность «семейной ипотеки» для новосибирцев после 1 июля оценили эксперты

  • 25/06/2024, 10:10
Автор: Юлия Данилова
Доступность «семейной ипотеки» для новосибирцев после 1 июля оценили эксперты
Средняя зарплата по региону ниже, чем средний доход, который потребуют банки от получателя ипотеки.

После 1 июля отменяется льготная ипотечная программа под 8% на новостройки. Роль главного драйвера рынка недвижимости возьмет на себя семейная ипотека под 6%, заявляют эксперты «МИР КВАРТИР» и финансового маркетплейса «Выберу.ру». Аналитики компаний оценили, насколько эта программа ипотеки доступна средней российской семье: провели расчеты первоначального взноса в российских городах-миллионниках, а также сопоставили сумму ежемесячного платежа и требуемого дохода с официальной зарплатой, необходимой для одобрения заявки заемщика, по регионам РФ.

На 1 млн рублей за год подорожали новостройки в Новосибирске

На 1 млн рублей за год подорожали новостройки в Новосибирске

В Новосибирске хорошая двухкомнатная квартира в новостройке стоит более 8 млн рублей. Для ее покупки нужно внести 25% от стоимости квартиры или более 2 млн рублей, при лимите кредитования в 6 млн рублей. Ежемесячный платеж за кредит при этом составит 35973 рублей. Для того, чтобы получить одобрение на получение «семейной ипотеки» новосибирец должен получать 72 тысячи рублей в месяц, а средняя зарплата по региону составляет 71,2 тысячи рублей в месяц.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» не исключает, что у многих семей есть возможность взять льготную ипотеку под 6%, подобрав квартиру не по средней цене, а подешевле — подальше от центра города, поменьше площадью.

—  Кто-то покажет банку более высокий доход, если в семье работают оба родителя, а кто-то достанет накопления или продаст имеющуюся недвижимость, чтобы сделать первоначальный взнос побольше. Тем не менее, огромному числу семей не по карману даже субсидируемая государством ипотека, так что рассчитывать на высокий спрос на рынке новостроек в ближайшем будущем не приходится, — констатирует эксперт.

Генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко не исключает, что после отмены льготной ипотеки рынок ипотечных новостроек может потерять до 60% спроса, если власти не смягчат анонсированные требования к заемщикам.

После отмены льготной ипотеки продажи новостроек могут упасть на 20% в Новосибирске

После отмены льготной ипотеки продажи новостроек могут упасть на 20% в Новосибирске

Напомним, по мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, что отмена льготной ипотеки скажется на Новосибирской области сильнее, чем на большинстве других регионах России.

— На начало июня число ипотечных сделок на первичном рынке региона составляло 70%, из них 35% семейная ипотека, которая остается. Отмена льготной ипотеки, это переход 35% покупателей на вторичный рынок, где цены существенно ниже, — пояснял Николаев.

По его прогнозу, в самом оптимистичном варианте после 1 июля на новосибирском рынке недвижимости можно ожидать снижение продаж на 20%.

— По моим расчетам снижение количества проданных лотов в июле-августе на 40% к результатам 2023 года приведет к общему снижению за год на 30%. Это наш декабрьский прогноз, — напоминал Сергей Николаев. — Это на 5% выше среднегодовых продаж в 2015-2022 годах, другими словами «Возвращение на круги своя».

Он подчеркивал, что снижение объемов продаж квартир на 30-40% это не обвал, а коррекция и застройщикам нужно привыкать к новой ситуации на рынке.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, насколько девелоперам Новосибирска хватит «финансовой подушки» после отмены льготной ипотеки.

Фото freepik, изображение создано с помощью нейросети Midjourney 6.

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Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : СцПост семейная ипотека Отмена льготной ипотеки новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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