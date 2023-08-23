Ничего святого: 100 белых роз украли с места гибели девушки на Красном проспекте в Новосибирске

Сегодня, 23 августа, на место, где умерла 23-летняя девушка после ДТП, люди принесли цветы. Таким образом друзья и близкие хотели еще раз напомнить о произошедшей здесь трагедии.

20 августа на пересечении Красного проспекта и улицы Октябрьской водитель Форд Фокуса ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся Тойотой. От удара Форд откинуло на тротуар, где находились люди. Сегодня лихача-нарушителя арестовали на два месяца.

Для тех, кто был знаком с погибшей, душевная рана от произошедшего еще не затянулась.

—Около 17:00 на этом месте был огромный букет белых роз, не менее 100 штук точно, видимо, от людей, которые её очень любили. Однако, около в 18:00, букета уже не было. От него осталась одна белая розочка, которую вставили в лежащие рядом гвоздики. Розочку оставили, скорее всего, посчитав, что букет с чётным количеством цветов, — рассказала в социальных сетях на страничке группы «АСТ-54» Марина Овчаренко.

Женщина до глубины души возмущена поступком человека, который мог присвоить себе траурный букет.

— В голове не укладываются такие поступки, ничего святого нет, — написала сибирячка.

Для Новосибирска это уже не первый факт подобного вандализма. После фестиваля цветов на улице Ленина местные жители и дети кинулись разрушать красивые композиции и воровать букеты.