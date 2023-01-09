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Жарить шашлыки и жечь листву новосибирцы будут по новым правилам

  • 09/01/2023, 13:08
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Жарить шашлыки и жечь листву новосибирцы будут по новым правилам
Кроме того, вступит в силу понятие садовых или огородных земельных участков, что даст право участникам СНТ готовить еду на придомовой территории.

С 1 марта МЧС отказывается от жестких требований, согласно которым определялось допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы. О новых правилах, которые несомненно порадуют дачников и сельских жителей, сообщает «Российская газета».

Российское правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима. Но прежде, чем их озвучить, напомним, что, по нормам, действующим сегодня, должно быть, как минимум, 50 метров от очага до домов. Учитывая, что средний дачный участок в шесть соток составляет 20 на 30 метров, о мангале тогда не могло быть и речи.

Однако с 1 марта эти нормы сокращаются до 5 метров для установки мангалов. То есть, чтобы на законных основаниях пожарить шашлык, не придется отсчитывать 50 метров. Пи этом ограничений по весу, размерам и видам оборудования вообще нет.

Сжигать мусор, листву и сухие остатки можно будет на расстоянии в 15 метров от жилых построек. В то время, как по действующей норме — 50 метров.

Следует отметить, что норма в 15 метров будет применяться, если житель деревни или дачник захочет развести костер и сжигать порубочные остатки, листву, мусор просто на открытой местности. Но, если при этом использовать негорючую емкость, то расстояние можно сократить до 7,5 метров.

Уточняется, что разводить костер и что-то жечь нужно обязательно в безветренную погоду, соблюдя меры предосторожности, и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям.

Если пожар все-таки случится, и формально нормативы не будут нарушены, то эти нюансы с наличием ветреной погоды и балующихся детей будут учитываться при определении вины того, кто разводил огонь.

Кроме того, вступит в силу понятие садовых или огородных земельных участков, что даст право участникам СНТ также готовить еду на придомовой территории.

Ранее редакция сообщала, что МЧС планирует проводить внеплановые проверки всех крупных ТЦ и складов.

Фото: pixabay.com — Irina_kukuts

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : придомовая территория правила обращения с огнем МЧС законодательство


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