Желающих благоустраивать парк отдыха Луневка в Ордынском районе не нашлось

В Новосибирской области подведены результаты конкурса по благоустройству парка культуры и отдыха «Луневка» в Ордынском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Аукцион признан несостоявшимся, так как на участие в нем не было подано ни одной заявки.

Начальная цена контракта составляла 4,5 млн рублей. На эти деньги в парке должна была быть реконструирована входная зона Парка культуры и отдыха, заасфальтированы дорожки и тротуары, оборудована автомобильная стоянка, появятся дополнительные парковочные места и установлено освещение на территории парка.

Напомним, Ордынский район стал одним из семи муниципальных районов Новосибирской области, которые получили государственную поддержку на развитие сферы туризма. В региональном минэкономразвития отмечали, что для участия в конкурсе туристических проектов поступило 26 заявок от 23 муниципальных образований. На реализацию семи проектов выделено 44,9 млн рублей.

Помимо Ордынского парка отдыха «Луневка», субсидии выделены: Музейно-туристическому проекту «Краснозёрье: Наследие. Традиции. Современность» Петропавловского краеведческого музея им. Н.М. Бахмацкого, который расположен в селе Петропавловка Краснозерского района. Поддержку получит и «Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко» — центр краеведения и туризма» Татарского района. Прибрежную территорию реки Нижний Сузун при Екатерининской площади в Сузунском районе также обустроят на средства субсидии.

Кроме того, поддержку получил проект создания туристско-информационной экотропы в Маслянинском районе «Суенга. Легенды и были древней земли» на месте слияния рек Бердь и Суенга возле старейшего села Новосибирской области, основанного в 1644 году. Еще на средства господдержки будет создана туристическая зона на границе с Алтайским краем в Черепановском районе. А Убинский район получит финансирование для разработки проектно-сметной документации по объекту «Рямовой островок»: к 2024 году в селе Убинское рядом с центральной библиотекой должен появиться туристический объект, символизирующий рям – многолетний лес на верховом болоте.

Государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области», утверждённая постановлением правительства Новосибирской области от 30.12.2021 № 576-п, начала действовать в 2022 году. Объем средств, заложенных на реализацию госпрограммы, в 2022 году составил 104,7 млн рублей, в 2023 – 139,3 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске построят курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» за 5 млрд рублей.