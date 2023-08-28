Два ребенка пострадали в ДТП на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске два ребенка пострадали в ДТП на Красном проспекте. Об сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.
Происшествие случилось из-за того, что 20-летний водитель BMW не соблюдал безопасную дистанцию с попутным авто марки «Лифан».
— Пострадали два пассажира «Лифан»: 14-летний мальчик и 5-летняя девочка, — сообщили в ведомстве.
Детей доставили в больницу, водитель BMW не получил травм.
Ранее редакция сообщала о том, что на автодороге Купино-Чистоозерное в ДТП погибли три человека.
Фото: ГИБДД Новосибирска
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