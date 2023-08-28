Новосибирские школы заявили о кадровом голоде перед 1 сентября

— В 2022 -2023 годах в школах области работал 25551 педагог. На 1 июня 2023 года было зафиксировано 1136 вакансий — 3,6%. Из них 36% вакансий приходится на Новосибирск, 9,6% — на Новосибирский район, 5,5% — на Искитим, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном заседании в правительстве Новосибирской области.

Самые дефицитные специалисты — учители математики, а также русского и иностранного языков.

— В течение лета совестно с муниципалитетами мы проводили работу по закрытию потребности в педагогах. Вакансии будут закрываться из четырех источников, — пояснил министр.

В этом году к работе приступят около 800 выпускников педуниверситета и педагогических колледжей.

Около 100 педагогов переехало в Новосибирскую область из других регионов России.

Третий вариант — за счет перераспределения нагрузки и внутреннего совместительства педагогов в школе.

Кроме того, в этом году 54 педагога приступят к работе по программе «Земский учитель».

По данным областного Минобра, в этом году в Новосибирской области будут работать 966 школ, где будут учиться 372 тыс школьников, 49700 из них — первоклассники. В Новосибирске 1 сентября откроется 208 школ, куда пойдут 215864 ученика, из них 23285 — в первый класс.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области сменится министр образования.