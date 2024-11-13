«Аттракцион неслыханной щедрости закончился»: новосибирский депутат высказался о запрете принимать в школы детей мигрантов

В России продолжают принимать законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. На этот раз решили навести порядок в образовательных учреждениях. Так, 12 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что в Госдуму внесут законопроект о запрете приёма в российские школы детей мигрантов без знания русского языка.

— При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка, — заявил Володин.

Соответствующий документ рассмотрят на пленарном заседании 20 ноября.

Стоит отметить, что проблема с переполненными детьми мигрантов школами в Новосибирской области стоит остро. В июне 2024 года только в областном центре обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. По информации администрации образовательных учреждений, в каждом классе в среднем до 5 таких учеников. Они учатся как в начальных классах, так и в среднем звене. В 10-е классы дети мигрантов идут крайне редко.

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов поддержал законопроект российских парламентариев, подчеркнув, что идею необходимо реализовать как можно скорее для нормализации правового поля РФ. Он отметил, что дети мигрантов, зачисляемые в российские школы без знания русского языка, значительно усложняют образовательный процесс как для своих одноклассников, так и для учителей.

— Это все должно было когда-то закончится. В классах с большим количеством учеников, не владеющим русским языком, низкая успеваемость. При этом новосибирцы стремятся перевести своих детей в другие школы, чтобы они хоть успевали по предметам и получали соответствующее образование. Ведь всегда успеваемость класса определяется по успеваемости самого слабого ученика. А так как незнающих русский язык учеников становится много, класс просто не получает знания в том объёме, который заложен в школьную программу. Не знающим русского языка и не понимающим его детям школьная программа недоступна, — высказался Ростислав Антонов.

Напомним, ещё в сентябре 2024 года Минпросвещения РФ предложил ограничить число детей иностранных граждан, не говорящих на русском языке. Свои рекомендации министерство разослало по регионам страны. В документе отмечается, что большое число учеников, не владеющих или слабо владеющих русским, негативно отражается на образовательном процессе. По данным ведомства, на конец прошлого учебного года плохо знали русский 12% учеников-иностранцев.

— При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трёх детей, плохо владеющих русским языком, — говорилось в документе.

Кроме того, отмечают эксперты, языковой барьер мешает детям-иностранцам адаптироваться в русскоязычной среде, из-за чего они нередко становятся изгоями. Проблема заключается ещё и в том, что дети мигранты начинают сбиваться в группы, распространять свои обычаи и создавать конфликты с русскими детьми.

Антонов так же одобрил предложение Госдумы при зачислении в школы детей иностранцев проверять законность нахождения их семей в России. Он считает, что при обращении в те или иные государственные органы, будь то школа, поликлиника или администрация, куда мигранты обращаются для оформления пособий, в первую очередь позволит проверить легальность их пребывания в РФ.

— Безусловно, и этот аттракцион неслыханной щедрости, когда мигранты, не платили налоги, но при этом пользовались всеми благами российских граждан: бесплатной медициной и бесплатным образованием, тоже должен был в конце концов закончиться. Их смешные платежи по патентам не покрывают затраты государства на содержание их семей. И это нельзя назвать каким-то ужесточением. Это просто нормализация правовой среды. Любой человек, находящийся в России, должен уважать и соблюдать законы РФ. А тем, кто не соблюдает законы и не имеет никакие обязательства перед государством, которое его собственно кормит, поит, одевает и даёт работу, здесь не место, — заявил новосибирский депутат.

Ранее депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов высказался об ужесточении правил въезда мигрантов в Россию и предложил ограничить въезд семей мигрантов и обязать трудовых мигрантов приезжать только по контракту, заключённому на родине, с обеспечением их проживания и медобслуживания за счёт работодателя.