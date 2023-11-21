«Жена увидела вещий сон»: сирота из детдома взял в семью девочку с ВИЧ в Новосибирске

В семье Ирины* и Кирилла* четверо родных сыновей. Но они всегда мечтали о дочке. Когда супругам перевалило за 40 лет, то они отважились взять девочку из приюта. Их не испугал диагноз малышки.

― Мой муж сам детдомовский, поэтому знает, каково там. Он всегда мечтал помочь хотя бы одному ребенку-сироте, и я его в этом поддерживала, ― рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

На ответственный шаг супруги решались несколько лет. Но однажды в их семье стали происходить события, которые больше не позволяли откладывать такое решение.

― Я долгое время вообще не могла забеременеть, мы с мужем уже почти отчаялись. И так совпало, что именно в это время я совершенно случайно встретила на улице бездомную бабушку. Мы ее приютили в своем доме. И тут же я узнала, что ношу под сердцем малыша. Это был добрый знак. Бабушка прожила с нами 9 лет, помогала растить наших сыновей, стала для нас родным человеком. И перед смертью она как-то сказала: «Когда я умру, возьмите девочку из детдома», ― вспоминает Ирина первый знак от Вселенной.

Семья окончила школу приемных родителей, оформила необходимые документы, и готовилась к пополнению. И тут женщине приснился вещий сон ― это был второй знак.

― Я увидела во сне темненькую пятимесячную девочку, даже почувствовала ее запах и поняла, что это моя дочка. Когда проснулась, заплакала. Конечно, родные отнеслись к этому скептически, а я стала искать в базе для усыновителей только анкеты пятимесячных девочек. Мне было все равно, куда за ней придется ехать, ― рассказывает женщина.

Поиски не прошли даром. Однажды Ирина все-таки нашла нужную анкету ребенка. Правда девочка находилась в Омске. В очередь за ней не выстраивались опекуны, всех пугал диагноз.

― Когда мы позвонили в органы опеки, то первый вопрос, который нам задали: «Вы знаете диагноз?» Я сказала, что мне все равно, какой у малышки диагноз, я ее заберу, ― вспоминает Ирина.

При первом знакомстве, чтобы убедиться в реальности того сна, женщина даже понюхала девочку. Запах был тот же. Тогда у пары уже не было никаких сомнений, что малышка станет их дочерью.

Но на этом история не закончилась. Спустя несколько месяцев Ирине снова позвонили из опеки и предложили взять еще одну девочку с диагнозом ВИЧ. Семья была не против. Так у пары теперь четверо пацанов и две дочки.

Малышки окружены заботой, любовью и вниманием. Супруги уверены, что правильная терапия, положенная при ВИЧ, а также достойное воспитание позволят им вырастить хороших детей и подарить им шанс на счастливую жизнь.