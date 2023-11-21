206 новых автобусов выйдут на дороги Новосибирской области

С 20 ноября началось обновления парка автобусов в Новосибирской области. Всего планируется поставить на линию порядка 206 новых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Такая большая покупка произошла после получения кредита в 1 миллиард рублей. Отмечается, что в регион уже прибыли 65 единиц транспорта. Первые автобусы уже вышли на линии в Сузунском и Кыштовском районах Новосибирской области.

В этом году планируется поставить еще 124 автобуса, а оставшиеся 17 автобусов область получит в январе следующего года.

Напомним, что проезд на маршрутках станет дороже в Новосибирске. В объявлении, которое заметили пассажиры, сообщается, что поднять цену планируют до 50 рублей. Новый тариф будет действовать в 10 маршрутках.

Ранее редакция сообщала о том, что еще 80 троллейбусов поставит Новосибирску Сбербанк Лизинг.