Суд вынес приговор напавшему на офисы микрозаймов в Новосибирске

Суд вынес приговор Никите Белову, который обвиняется в двух эпизодах разбоя. Об этом сообщает Калининский районный суд.

― Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ― говорится в сообщении.

Напомним, что что Белов обвинялся в том, что 15 июня 2023 года в ООО МКК «Авантаж» по ул. Б. Хмельницкого Новосибирска, подошел к сотруднику организации, достал нож и потребовал передать ему денежные средства в размере 13 450 рублей. Спустя несколько дней, Белов проделал подобное уже в отношении сотрудника ООО МФК «Быстроденьги» (филиал по ул. Б. Хмельницкого), забрав таким способом 5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд начал рассматривать дело о нападениях на офисы микрозаймов в Новосибирске.