Жених украл телефон у будущей тещи в новосибирской электричке

Будущая семейная жизнь молодой пары из Новосибирска оказалась под угрозой. Жених умудрился еще до ЗАГСа серьезно испортить отношения с тещей.

А началось все с банальной пропажи мобильного телефона.

Влюбленные с мамой возвращались с дачи домой на электричке. А потом мама невесты вдруг обнаружила, что у нее исчез сотовый телефон. Женщина написала заявление в полицию.

— В линейный отдел МВД России на станции Новосибирск обратилась жительница областного центра и сообщила, что забыла в вагоне электропоезда смартфон, и он похищен неизвестным, — прокомментировали в УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Оперативники стали выяснять подробности произошедшего и поняли, что женщина рассказала им не всю правду. Сибирячка пыталась выгородить своего зятя.

— В электричке потерпевшая передала телефон будущему родственнику, чтобы он убрал гаджет в свой рюкзак. Во время поездки между ними произошла ссора, и, приехав в Новосибирск, мужчина оставил своих спутниц и ушел в неизвестном направлении. Позднее он распивал спиртные напитки со случайными знакомыми и продал одному из них мобильный тещи, — рассказали полицейские.

В итоге операм удалось найти покупателя этого гаджета и изъять его.

В отношении зятя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему вместо свадьбы грозит срок. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.