Экс-министр цифрового развития Новосибирской области ушел в бизнес

— Я 11 лет отработал в правительстве Новосибирской области (возглавлял Минцифры). Затем 1.5 года в Минэкономразвития РФ, где отвечал за проект нормативного регулирования цифровой среды. Последняя работа была связана с внесением изменений в земельный кодекс по отводам в полосах дорог, по сельхозземлям. В нормативном поле все движется непросто, но изменения идут и эти процессы ускорили вызовы последнего времени, на благо отрасли, — сообщил на круглом столе в рамках «Технопрома-2023» экс-министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Он также сообщил, что ушел из федерального министерства и теперь входит в топ-менеджмент одного из крупнейших участников цифрового рынка России — является директором по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни». Интересно, что в аннотации к круглому столу Дюбанов еще указан как директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ.

Как отмечается на сайте компании, она присутствует в 85 регионах России, инфраструктура «Новых башен» составляет 31.5 тыс объектов. Компания входит в топ-5 крупнейших башенных операторов Европы, подчеркнул Дюбанов.

— К примеру, в Москве зрелая администрация, которая понимаем чего хочет, красиво это или нет, должны ли это быть опоры двойного назначения, и если да, то что в них должно входить: лавочки, USB, и т.д. Но это проактивная история мэрии для которой бизнес уже создает свою историю окупаемости, — комментирует Анатолий Дюбанов. — Если такой интерес будет в других городах, в том числе в Новосибирске, то мы готовы сотрудничать, готовы выстраивать диалог с муниципалитетами, инфраструктурщиками и операторами.

Он сообщил, что компания готова расширять сеть опор связи в Новосибирске, если на это будет запрос со стороны операторов, которые защитят свои проекты в головных компаниях. Для расширения сети «Новые башни» готовы использовать опыт, полученный в других городах России.

Он также сообщил, что «Новые решения» ведут переговоры с Екатеринбургом, Свердловской и Кемеровской областями по расширения покрытия сотовой связи за счет применения налоговых вычетов. К примеру, Кузбасс прорабатывает проект цифровизации дороги от Кемерово до Новокузнецка

— Нам не нужны налоговые вычеты, но они могут помочь операторам выйти на окупаемость и заинтересовать их принять участие в таких проектах, — пояснил Дюбанов. — Такие вещи вполне можно решить на региональном уровне, не упирая на федеральный. Также можно более четко прописать регламенты проведения конкурсов по выбору инфраструктурных компаний для развития опор двойного назначения, чтобы убрать непубличные места. Это может быть интересно и Новосибирской области. В свое время я не успел добраться до решения этого вопроса. Такие моменты сдерживают развитие связи в регионах и муниципалитетах.

Экс-чиновник также отметил, что если в каких-то городах и регионах есть проблемы со связью, значит у участников рынка есть сложности с выходом на эти рынки. В ответ модератор круглого стола, руководитель Центра подготовки инженерных кадров и акселерации проектов СибГУТИ Андрей Заворин предложил составить карту покрытия регионов России сотовой связи, отметив, что это позволит получить много информации для анализа.

Ранее редакция сообщала о том, что в центре Новосибирска планировали создать «Умную улицу».