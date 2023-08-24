До 28 августа закроют проезд по улице Чигорина в Новосибирске

До 28 августа продлевается срок закрытия проезда по ул. Чигорина в районе задания ул. Комсомольской, 31а. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирске на ул. Чаплыгина в районе дома № 65 и ул. Октябрьской в районе дома № 34 будет сужена проезжая часть на 4 и 5 метров.

Закончить работы на этих двух участках планируется 11 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ограничили движения транспорта на трех улицах.