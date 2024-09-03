Женщина с двумя детьми стала заложницей ванной комнаты в Новосибирске

В затруднительную ситуацию попала мама с двумя детьми в Кировском районе города.
Как сообщает пресс-служба спасателей МАСС, на улице Зорге произошел бытовой инцидент: молодая женщина с детьми оказалась запертой в ванной комнате из-за того, что дверь заблокировалась.
Вызов в спасательную службу поступил поздно вечером 2 сентября.
– Входная дверь заблокирована. Доступ обеспечен. Деблокированы двери в ванную комнату, – рассказали в организации.
Спасатели освободили 34-летнюю женщину и её детей, которым всего 2 и 8 лет. Медицинская помощь членам семьи не потребовалась.
Ранее редакция сообщала о том, что кот-ветеран выжил, упав с пятого этажа на козырек балкона в Новосибирске.
Источник фото: Спасатели МАСС
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