Женщина с двумя детьми стала заложницей ванной комнаты в Новосибирске

В затруднительную ситуацию попала мама с двумя детьми в Кировском районе города.

Как сообщает пресс-служба спасателей МАСС, на улице Зорге произошел бытовой инцидент: молодая женщина с детьми оказалась запертой в ванной комнате из-за того, что дверь заблокировалась.

Вызов в спасательную службу поступил поздно вечером 2 сентября.

– Входная дверь заблокирована. Доступ обеспечен. Деблокированы двери в ванную комнату, – рассказали в организации.

Спасатели освободили 34-летнюю женщину и её детей, которым всего 2 и 8 лет. Медицинская помощь членам семьи не потребовалась.

Ранее редакция сообщала о том, что кот-ветеран выжил, упав с пятого этажа на козырек балкона в Новосибирске.