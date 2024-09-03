Адвокат прокомментировал обвинения в адрес «Новосибирского картонно-бумажного комбината»

Адвокат НО «Новосибирская городская коллегия адвокатов» Евгений Деменчук напомнил, что история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. По его словам, массированная информационная атака стартовала с обвинений в «глобальной экологической катастрофе», «химическом заражении», и т.п. и спровоцировала возбуждение уголовного дела без проведения должной доследственной проверки. Адвокат подчеркнул, что еще до возбуждения уголовного дела Росприроднадзор установил, что на земельном участке находятся отходы 4-5 класса опасности, что не является уголовно наказуемым деянием.

Евгений Деменчук также заявил, что при расследовании уголовного дела следствие составило обвинительное заключение, в котором содержится масса противоречащих друг другу утверждений.

— Надеемся, что суд разберется по существу предъявленного обвинения, услышит доводы защиты, назначит по делу экологическую экспертизу и вынесет справедливое решение, — подчеркнул адвокат.

Напомним, вчера в Новосибирском районном суде в закрытом судебном заседании прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении гендиректора АО «Новосибирского картонно-бумажного комбината» Игоря Диденко. Он обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

— Следствие считает, что с марта 2021 по август 2022 года Диденко при производстве гофрированной бумаги и картона допустил негативное воздействие на земли лесного фонда и лесные насаждения путем систематического сброса неочищенных поверхностных сточных вод с территории предприятия, расположенного вблизи п. Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области, что привело к деградации земли, а также гибели произраставшей на них растительности, — сообщала пресс-службы управления судебного департамента Новосибирской области.

Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. Судебное заседание по делу назначено на середину сентября.

Ранее на имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что ущерб, нанесенный предприятием окружающей среде, оценили в 350 млн рублей.