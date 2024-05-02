Женщина с ребенком попали под колеса пассажирского автобуса в Новосибирске

Вечером 2 мая в Ленинском районе города произошло страшное ДТП.

Пассажирский автобус так спешил, что проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Под колесами траснпортного средства оказались пешеходы.

― На улице Титова, в районе дома 232 б, водитель ПАЗа на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали 30-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Они были доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, ― сообщили в ГИБДД по городу Новосибирску.

Сейчас на месте работает экипаж госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи уже изучают видео с камер наблюдения, по первоначальным признакам усматривается вина водителя автобуса.