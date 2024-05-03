Суд прекратил дело о банкротстве компании «Стиллайн» в Новосибирске

Суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», а также полномочия конкурсного управляющего Айдара Шамсиева.

8 апреля в Арбитражном суде Новосибирской области прошло судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства «Сервисного металлоцентра «Стиллайн».

— В отчете отмечается, что в ходе процедуры конкурсного производства требования кредиторов, включенные в реестр требований, были погашены в полном объеме: 697,7 млн рублей, плюс мораторные проценты — 71,5 млн, — говорится в материалах суда. — В ходе процедуры банкротства были признаны обоснованными требования кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр, на общую сумму 2 млрд рублей (в том числе — ООО «Консалтинг Плюс», АО «Управляющая компания фондов», ООО «Финансовый консалтинг»). Данные требования были погашены частично в размере 30 млн рублей.

Конкурсный управляющий Айдар Шамсиев настаивал на продлении конкурсного производства еще на 6 месяцев для расчета с кредиторами. Представители кредиторов поддержали ходатайство. При этом подчеркнули, что ранее судом было установлено, что платежеспособность должника не может быть восстановлена.

Однако суд решил процедуру банкротства прекратить.

— Погашение реестровых требований и прекращение производства по делу о банкротстве не нарушает прав кредиторов, поскольку они вправе предъявить свои требования к должнику вне рамок дела о банкротстве, а также инициировать другую процедуру банкротства в отношении должника, — отмечается в материалах суда.

21 апреля суд отказал в удовлетворении ходатайства Айдара Шамсиева о продлении сроков конкурсного производства.

Судя по материалам суда, на минувшей неделе апелляционные жалобы на решение арбитражного суда Новосибирской области подали собственник «Стиллайна» Николай Степакин и Айдар Шамсиев.

Напомним, заявление о признании ООО «Сервисный центр «Стиллайн» банкротом в октябре 2019 года подал Сбербанк. Сумма иска составляла 102, 8 млн рублей. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежали 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей.

Напомним, ПАО «Тяжстанкогидропресс» занималось производством уникальных станков, то есть работало в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. Заявление о банкротстве ПАО «Тяжстанкогидропресс» в мае 2021 года подала компания ООО «Инструментальные стали», сумма иска составила 335 тысяч рублей. С октября 2021-го на предприятии было введено наблюдение. Весной 2022 года завод пытался заключить с кредиторами мировое соглашение, но суд отказал, так как усомнился, что у завода достаточно ресурсов для выполнения этих условий и расчета с другими кредиторами.

В августе 2023 года стало известно, что 83% акций «Тяжстанкогидропресса» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. Ранее ей принадлежали 62,27% предприятия. В январе 2024 на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Семка отмечал, что у «Тяжстанкогидропресса» есть инвесторы. По данным «Центра деловой жизни» (ЦДЖ), https://svodka-nso.ru/ 25 марта Кировский районный суд по ходатайству обвинения отправил бывшего директора и владельца завода Николая Степакина под стражу. Ранее он находился под домашним арестом.

— Пребывая под судом, Степакин продолжал активно участвовать в корпоративном конфликте с «БКС Банком» — своим основным кредитором. Из-за этого судьба завода под вопросом. Областные власти хотели бы видеть возрождение предприятия на средства нового инвестора. У Степакина, в свое время вложившегося в «Тяжстанкогидропресс» и потерпевшего впоследствии крах, как будто иные стремления, — отмечал главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.

Ранее среди заказчиков «Тяжстанкогидропресса» были ПАО «Северсталь», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», АО «Муромский стрелочный завод», АО «Новосибирский стрелочный завод». Одним из заказчиков также был ЦЕРН (CERN) — Европейская организация по ядерным исследованиям, которая заказала детали для адронного коллайдера. В 2019 году экс-собственник и руководитель предприятия Николай Степакин рассказывал Infopro54 о том, что завод реализует контракт стоимостью 2 млн долларов на поставку технологического оборудования для коксохимической промышленности в Индию.

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