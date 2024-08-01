В Новосибирске задержали самокатчика, сбившего на «зебре» женщину с ребенком

В Новосибирске нашли и задержали водителя электросамоката, который сбил женщину с ребенком на «зебре» и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло днем 24 июля у дома №25 по улице Шевченко в Октябрьском районе города.

После аварии водитель был объявлен в розыск. Через неделю правоохранители установили его личность и задержали. Им оказался 17-летний житель Новосибирска.

Лихача опознали сотрудники ПДН, когда в сети было опубликовано видео с «покатушками» молодого человека. Оказалось, что в поле зрения инспекторов он попадает не в первый раз.

— Задержанного передали сотрудникам ПДН и Госавтоинспекции, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбудили уголовное дело на водителя черного Mercedes, который сбил женщину и скрылся с места происшествия. Смертельное ДТП произошло на улице Большевистской в ночь на 31 июля. Поврежденный в результате аварии автомобиль виновник аварии прятал в гаражном боксе в центре города.