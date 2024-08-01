За попытку отравить бойцов СВО повара-диверсанта приговорили к 20 годам колонии

Военный суд вынес приговор жителю Алтайского края, обвиняемому в покушении на государственную измену и на совершение террористического акта.

По данным следствия, являясь ярым противником Специальной военной операции, Дмитрий Селезнев связался через «Одноклассники» с гражданами Украины, осуществляющими вербовку в целях организации диверсионно-террористических актов на территории России. Высказываясь в негативном ключе к главе государства и действующему политическому курсу РФ, он предложил новым знакомым помощь. По заданию украинских кураторов, сибиряк должен был сорвать отправку российских военнослужащих в зону СВО.

Обслуживая полевую кухню и полагая, что она предназначена для обеспечения питанием военнослужащих, Селезнев добавил в воду инсектицидное средство, содержащее токсичные опасные химические вещества, вызывающее острое отравление с возможным летальным исходом. Весь процесс он снял на видео и через Телеграм отправил запись украинским кураторам.

— Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку вода с токсичными, опасными химическими веществами не была использована для питья и приготовления пищи личному составу ВС РФ. Суд назначил Дмитрию Селезневу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в тюрьме первых 4 лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, — сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что студента новосибирского колледжа суд приговорил к 20 годам лишения свободы. Его обвинили в участии в террористической деятельности, совершении диверсии, а также подготовке к совершению диверсии в войсковой части.