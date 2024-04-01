Женщину, скрывшую болезнь ребенка от его отца, оштрафовали под Новосибирском

Жительницу Мошковского района Новосибирской области оштрафовали за то, что она скрыла госпитализацию ребенка от бывшего мужа.

После развода пары суд определил проживание маленькой девочки с мамой и установил порядок общения отца с дочкой. По решению суда женщина должна была уведомлять экс-супруга о состоянии здоровья ребенка.

Однако сибирячка не сочла нужным сообщить отцу своей дочери о госпитализации малышки, тем самым нарушив требования суда.

— В связи с неисполнением судебного решения 39-летнюю гражданку признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей, — рассказали в УФССП Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Кемеровской области пытался оспорить отцовство малыша, родившегося у его экс-сожительницы, и даже поспорил с экспертизой ДНК.