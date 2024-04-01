«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе

Закон о введении курортного сбора губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал еще летом прошлого года, при этом в силу он вступил, начиная с 1 октября, передает агентство ТАСС. Следует отметить, что проживающие в городе студенты, обучающиеся в петербургских вузах, такие сборы не платили и платить не будут, а вот совершеннолетние туристы будут оплачивать сумму сбора при заселении в гостиницы, между тем, в стоимость номера он сразу включаться не будет.

По сведениям издания, первые полгода величина сбора была равна нулю, однако известно, что со временем собранные средства будут задействованы в строительстве и содержании объектов туристической инфраструктуры города. При этом необходимую сумму До этого аналогичные законы экспериментально принимались для Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Размер сбора в настоящее время составляет 100 руб. для Ставрополья, 50 руб. для Алтайского края и от 30 до 50 руб. для Кубани.

Ранее редакция сообщала, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству к15 декабря наделить правом российские регионы вводить курортный сбор.