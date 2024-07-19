Жертвам телефонных мошенников вернут 1,8 млн в Новосибирской области

Жительницам Новосибирской области, ставшим жертвами телефонных мошенников вернут более 1,8 миллиона рублей.

Черепановский отдел полиции расследует дело о мошенничестве, потерпевшими по которому проходят две местные жительницы.

Следствие установлено, что 53-летняя женщина под влиянием мошенников, представившихся по телефону сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка России, перечислила на указанные преступниками банковские счета 1,3 миллион рублей.

Другой потерпевшей телефонные аферисты представились сотрудниками Госуслуг и Центробанка России. Находясь под психологическим давлением, сибирячка оформила на себя несколько кредитов, после чего перевела более 500 тысяч на банковские счета, указанные преступниками.

— С исками о взыскании в пользу пострадавших женщин, прокурор обратился в Ейский городской суд Краснодарского края и Крапивинский районный суд Кемеровской области. Суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1,8 миллион взыщут с дропперов, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Дроппер — человек, предоставляющий данные своей банковской карты, на которую переводят средства, добытые преступными способами. Затем он обналичивает сумму в банкомате, передает другим лицам и получает определенный процент со сделки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске банда телефонных мошенников пойдет под суд за «кинутых» на миллионы жителей России. Жертвами преступников становились люди, ранее оставившие заявки на получение займов.