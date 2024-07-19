Суд оставил в СИЗО супругов, замучивших до смерти 10-летнюю девочку, в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов супругов Голдиных, которые замучили до смерти ребенка. Жалобы оставлены без удовлетворения.

– Постановления суда первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, – отмечается в сообщении суда.

Напомним, что несколько дней «няньки» держали Яну* впроголодь, хлестали крапивой, думая, что это поможет изгнать из неё бесов, и избивали. Издевательства прекратились только тогда, когда девочка лишилась сознания. Родители вызвали скорую и сказали врачам, что ребёнок съел много конфет и отравился. 10-летняя девочка умерла в больнице.

Ранее редакция сообщала о том, что супругов, замучивших до смерти 10-летнюю школьницу, арестовали в Новосибирске.