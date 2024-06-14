В Новосибирске банда кредитных мошенников обманом выманила 10 млн у россиян

В Новосибирске банда телефонных мошенников пойдет под суд за «кинутых» на миллионы жителей России.

По версии следствия, 29-летний главарь преступного «бизнеса» и 21 его подельник создали в Октябрьском районе города колл-центр, из которого они звонили жителям регионов РФ и «помогали» взять кредиты. Их жертвами становились люди, ранее оставившие заявки на получение займов.

Выдавая себя за сотрудников банков, аферисты предлагали взять потребительские кредиты на выгодных условиях с дистанционным оформлением документов.

Но для этого заемщикам необходимо было оплатить комиссию банка, страховой взнос и курьерскую доставку. Доверчивые люди переводили озвученные им суммы на счета мошенников.

— Таким образом, в период с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года участники ОПГ похитили у 168 граждан более 10 миллионов рублей. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске разоблачили банду мошенников, «оформивших» кредитов на 11 миллионов. Преступная группа состояла из 40 человек, среди которых были риелтор и несовершеннолетние.