Жертвой смертельного ДТП под Новосибирском стал директор Тепловодоканала

На трассе Новосибирск – Павлодар в ДТП погибли директор и водитель МУП «Тепловодоканал» р.п. Краснозерское, сообщили в Гострудинспекции Новосибирской области.

— Формируется комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом, инспекцией выясняются обстоятельства и причины происшедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, авария произошла днём 16 июля на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Краснозёрском районе. Там столкнулись лоб в лоб две иномарки. По предварительным данным, 39-летний водитель Suzuki SX4 при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Sprinter.

В результате ДТП погибли семь человек. Единственный выживший в аварии— годовалый ребенок. Он находится в больнице.

Ранее редакция сообщала о состоянии ребенка, выжившего после ДТП под Новосибирском. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.