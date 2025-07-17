Минздрав рассказал о состоянии ребенка, выжившего после ДТП под Новосибирском

Ребенка, который попал в аварию на трассе Новосибирск-Павлодар и получил травмы, доставили вертолетом санавиации из Краснозерского в Новосибирск. Об этом сообщил глава Минздрава региона Ростислав Заблоцкий.

По его словам, пострадавший сейчас находится в нейрохирургическом отделении областной клинической больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

— Хочу обратить внимание, что в момент аварии, в которой погибли семь взрослых, ребенок находился в детском удерживающем устройстве, — сказал министр.

Авария произошла 16 июля на трассе К-17 между Новосибирском и Павлодаром (Казахстан). Suzuki SX4 двигался из Новосибирска в Краснозерское и при обгоне столкнулся с Toyota Sprinter. Пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи собрали череп новосибирцу, на которого упала деталь КамАЗа весом 200 килограмм. Мужчину прооперировали в больнице № 34.