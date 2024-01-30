Жильцов трехэтажки эвакуировали из-за жуткой вони в доме под Новосибирском

25 человек были вынуждены покинуть свои квартиры в одном из домов поселка Ярково Новосибирского района. Причиной стал странный запах, проникший в жилища сибиряков. Жильцы стали кашлять, чихать и задыхаться, после чего вызвали на место МЧС. Часть покинувших свои квартиры разошлись по родственникам, часть переночевали в местном Доме культуры.

— На месте работали специалисты областной химико-радиометрической лаборатории, были взяты анализы воздуха. Вредных веществ в воздухе не обнаружено, — пояснили Infopro54 в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как сообщил Infopro54 источник в МЧС, причиной едкого запаха стал слезоточивый газ из баллончика, который мог распылить кто-то из хулиганских побуждений.

Ранее редакция сообщала о том, что трое подростков разбили стекла и распылили газ из перцового баллончика в одном из ТЦ Новосибирска.