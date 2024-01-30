«Ушла из дома в 7 утра»: 15-летнюю школьницу ищут в Новосибирске

В Тогучинском районе на границе с Кемеровской областью ушла из дома и не вернулась 15-летняя Галина Жихарева. Девочка исчезла в 7 утра 29 января. Родители написали заявление в полицию. К поискам присоединились волонтеры.

― Ушла из дома в селе Юрты в 7 утра. Была одета в куртку от горнолыжного костюма серого цвета, светло синие джинсы, черные кроссовки, с собой взяла камуфляжный рюкзак, ― сообщили Infopro54 родственники школьницы.

В последний раз ее телефон был в сети на трассе К19 в сторону Новосибирска. Другие очевидцы сообщили, что видели пропавшую вчера в районе обеда рядом с селом Раздольное.

Предполагается, что Галина может быть в Новосибирске.